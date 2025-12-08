Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6-7 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların ardından öğrencilerin beklentisi, sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.