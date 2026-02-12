AÖF kayıt yenileme için son tarih belli oldu. Kayıt yenileme ve ders seçimi sonrası sınavlara katılım sağlanıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği bahar dönemi kayıt yenileme takvimi açıklandı. Buna göre kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00’de sona erecek. Öğrencilerin belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacağı için kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilemeyecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileyecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak olup, öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi aşmamak kaydıyla en fazla 10 ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri, e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi kullanılarak aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan “Ders Ekle/Sil” butonu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrencilerin, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki “Kayıt Bilgi” butonu üzerinden kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Kaydı yenilenen öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde ve ödedikleri dönem öğretim materyal ücreti tutarını aşmamak şartıyla, seçtikleri dersi silerek yerine başka bir ders seçebilecektir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya işlem sonrası alınabilen Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini tamamlayan öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne ait dönem öğretim materyal ücreti, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemelerini, kayıt yenilemenin son günü olan 16 Şubat 2026 saat 22.30’a kadar kredi kartı veya banka kartı ile; Ziraat Bankası ATM’leri (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık ya da internet bankacılığı kanalları üzerinden yapabilecektir.

Öğrencilerin, yaptıkları ödemenin 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Yalnızca önceki dönem borcunu ödeyen, ancak 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecektir.