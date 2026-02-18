AÖF kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? AÖF kayıt yenileme için verilen ek süre belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2026 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı?

AÖF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme sürecinde takvim güncellendi.

Sistemde yaşanan kayıt yoğunluğu nedeniyle üniversite yönetimi, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına süreyi uzatma kararı aldı.

Daha önce 16 Şubat olarak duyurulan son işlem tarihi, 23 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Öğrencilerin 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.00’ye kadar ders seçimlerini, saat 22.30’a kadar ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.