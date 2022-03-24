AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2022 bahar dönemi ara sınav (vize) giriş belgesi

24 Mart 2022 Perşembe, 10:31

AÖF sınav giriş yerleri açıklaması için gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrildi. Uzaktan eğitim şartlarının iyileştirilmesi öğrenci sayısı artan açıköğretimde sınavlar artık yüz yüze yapılıyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan AÖF sınavları, 2021-2022 sezonunda yüz yüze gerçekleştiriliyor.

AÖF ARA SINAV (VİZE) TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları (ara sınavlar) 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yurt genelinde yüz yüze olarak yapılacak.

Vize sınavının (ara sınavların) yüzde 30'u ile final sınavının (yıl sonu sınavının) yüzde 70'i alınarak dönem notu belirleniyor. Son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için ara sınavlar sınavlarında adaylar, mezun olabilmek için ter dökecek.

AÖF ARA SINAV (VİZE) GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav (vize) giriş belgesi henüz erişime açılmadı. AÖF vize sınavı giriş yerlerinin 25 Mart 2022 Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor.

Üniversite eğitimlerini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin, sınav gününde yaşanacak aksiliklerin önüne geçebilmek adına sınavların yapılacağı okulları ziyaret etmelerinde fayda var.

AÖF ARA SINAV (VİZE) GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinde yayımlanacak. Giriş belgesi ve kimlik kartı yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava katılacakları okulun adı, okulun açık adresi, salon ve sıra numarası ile birlikte sınav kuralları yer alacak. Sınav giriş belgesi çıkartılırken adaylar, fotoğraflarının belirgin olmasına dikkat etmeli.

2021-2022 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Üniversite tarafından alınan karara göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında ders geçmek için adayların sınavlardan en az 35 alması gerekiyor.

AÖF sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulurken, bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

AÖF 2021-2022 akademik takvimine göre başarısız olan öğrenciler için dönem sonunda yaz okulu sınavları düzenlenecek.

2021-2022 AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Anadolu Üniversitesi'nde açıktan önlisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin, mezuniyet için gerekli krediyi toplamaları gerekiyor. Derslerin zorluk derecesine göre krediler farklılık gösteriyor.

2021-2022 AÖF mezuniyet şartları şöyle:

* 2 yıllık (önlisans) için 120 AKTS kredi

* 4 yıllık (lisans) iin 240 AKTS kredi

* Genel ortalamanın 2.00 ve üzeri olması

* FF, YZ ve DZ harf notunun olmaması