AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınavların ilk oturumunu geride bırakan öğrenciler şimdiden AÖF sınav sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr? adresinden öğrenilebilir.
Etiketler: #AÖF #sınav sonuçları #sınav
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