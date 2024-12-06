Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:40

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:40

Yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu toplantının sonuçları, özellikle enflasyon oranları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faiz indirimi yapacak mı?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son olarak kasım ayında toplanan FED, 2024 yılının son faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Takvime göre, FED toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.