FED faiz kararı ne zaman? FED faiz indirimi yapacak mı?
Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından indirim beklentileri devam ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faiz indirimi yapacak mı?
Yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu toplantının sonuçları, özellikle enflasyon oranları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faiz indirimi yapacak mı?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son olarak kasım ayında toplanan FED, 2024 yılının son faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Takvime göre, FED toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.
FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.
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