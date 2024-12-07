Apple M5'li iPad Pro'yu ne zaman piyasaya sürecek?
Apple, yeni nesil iPad Pro'yu 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.
Apple'ın M5 çipli cihazları 2025 yılında karşımıza çıkacak. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, M5'li iPad Pro modellerini önümüzdeki yılın ikinci yarısında tanıtacak.
Apple bu yıl iPad Pro'yu M4 çip, OLED ekran ve diğer yeniliklerle güncelledi. Yeni nesil iPad Pro için beklentilerini açıklayan analist Ming Chi-Kuo'ya göre, yeni nesil iPad Pro'da M5 işlemci olacak.
Apple, cihazın seri üretimi 2025'in ikinci yarısında planlanıyor ve cihazın sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Yeni iPad Pro'nun dışında Apple'ın 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı ekrana sahip HomePod'u da üretiliyor.
Etiketler: #M5 iPad Pro #Apple iPad Pro
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