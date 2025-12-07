Açıktan üniversiteyi tamamlamak isteyen adaylar Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav soruları, cevapları ve sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6-7 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların ardından öğrencilerin beklentisi, sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

A ÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.