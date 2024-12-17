Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:40

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:40

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavlarının sonuçlarını bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr? adresinden ilan edilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.