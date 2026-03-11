Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, sınava girecek öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, AÖF sınav takvimi belli oldu mu? 2025-2026 AÖF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

2026 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi vize (ara sınav) sınavları 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu tarihlerde belirlenen sınav merkezlerinde sınava katılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2026 yılı Bahar Dönemi sınav takvimi şu şekilde:

Bahar Dönemi Vize Sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Final Sınavı: 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026