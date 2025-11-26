Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi yapılan duyuru ile erişime açıldı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınava girmek için gerekli belgeler neler?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF tarafından yapılan duyuruya göre sınav giriş belgeleri, öğrenci otomasyon sistemine yüklenmiş durumda. Sınava girecek öğrenciler, sisteme kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebiliyor. Ek olarak, belgeyi çıktı olarak almak ve sınav günü yanlarında bulundurmak zorunlu. Adaylara, sınav günü yoğunluk yaşanmaması için belgelerini önceden indirmeleri tavsiye ediliyor. Sınav giriş belge ekranına doğrudan aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı tarihleri yayınlanan akademik takvimle belli oldu. Buna göre AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır