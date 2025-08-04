AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kala, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim gören öğrenciler, yaz okulu için sınav giriş belgesi sorgulamalarına başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Sınav yerleri henüz duyurulmadı. Ancak sınav giriş belgelerinin, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Yerler açıklandığında, öğrenciler belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgesine ulaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı üzerinden “Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrencileri Sınav Giriş Belgesi” hizmetine girin.
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
Açılan ekranda sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.