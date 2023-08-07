Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:26

Anadolu Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yapılacak yaz okulu sınavının tarihi belli. Öğrenciler sınav tarihini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Yaz okulu sınavı online mı olacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi... İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ

10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta yapılacak.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF'ün sınav giriş belgelerini erişime açmasıyla online sınav tartışmaları son buldu. AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

Adaylar sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesi ile sorgulayabilecek. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.