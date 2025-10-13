Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Peki, AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, AÖL yazılı sınavları 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖL 1.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL OTURUMLARI HAKKINDA AYRINTILAR

Yazılı sınav oturumları üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.