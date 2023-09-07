Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:47

Açık lise sınavlarıyla ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise Sınavları online mı olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimini açıklamadı. Kayıtlarını tamamlamayan adaylar sınavlara giriş yapamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan sınav uygulama takviminde Açıköğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının Aralık ayında uygulanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Sınavın günü ve saatine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamasında “ Pandeminin yarattığı kısıtlılıklar çerçevesinde özellikle açık Lise sınavlarının elektronik ortamda yapma süreci vardı. Şimdi tekrar eski haline dönüştürüp açık liseye geçişleri bir prosese bağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?