MEB açıkladı! Öğrencileri üzecek haber: 11 Eylül'den sonra yasak

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:38

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:44

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıkalamalarda bulundu. 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik alınan kararları açıklayan Tekin sınıfta cep telefonu kullanımı ile ilgili de açıklama yaptı.

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAK MI?

Birçok Batı ülkesinde uygulanan bir modeli üretmek istediklerini söyleyen Tekin, "Dedik ki velilerimiz sınıfa girmesin, koridorlarda dolaşmasın. Okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sistemi oluşturalım, görüşmek istediği öğretmenle anlatmak istediği problemi her neyse randevu saatinde gitsin ve görüşsün. Bunu da çok önemsiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın da bu yönde çok ciddi tereddütleri vardı." diye konuştu.

Çocukların cep telefonlarıyla ilgili çok fazla merakı olduğunu belirten Tekin, "Çocuklarımızın cep telefonuyla birlikte derse girmelerini istemiyoruz. Bununla ilgili okul müdürlerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızdan da rica ettik, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda. Kişisel verilerle ilgili hukuki düzenlemelerimiz de var. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonlarıyla görüntülerini, seslerini kaydedip sosyal medya ortamlarından paylaşıyorlardı. Bunun bir sürü disiplin boyutu da vardı. Dolayısıyla bunun da yapılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleneksel oyunlarımızın yansıtıldığı oyun alanları kuruyoruz." diyen Tekin, şöyle konuştu:

"Asosyal, elektronik ortamda dijital dostluklar dışında başka dostu olmayan çocuklarımız, ders başladığında belki arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmuyor. Teneffüste de herkes kendi bilgisayarından veya kendi laptopundan, tabletinden başka tür etkinlikler içerisine girdiğinde belki 3-5 kelime konuşmadan arkadaşlarıyla günü tamamlayan öğrencilerimiz olacaktı. Bunun da önüne geçmek istiyoruz. Dolayısıyla yeni dönemde okul müdürlerimizden, öğretmenlerimizden istediğiniz şeylerden bir tanesi de buydu." dedi.