2025-2026 eğitim yılının 1. dönem yazılı sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde uygulanırken, öğrenciler bugünlerde sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, AÖL 1. dönem yazılı sınavı sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, açık lise 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx , Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.