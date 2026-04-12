Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenen 2026 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ 2026

AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'in sınav kılavuzuna göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL SINAV SONUÇ EKRANI

AÖL sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresinden veya AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecekler.