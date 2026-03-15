Cumhuriyet Gazetesi Logo
AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2026 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.03.2026 13:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları ise 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştiriliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2026 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 15 Mart 2026 itibarıyla tamamlandı. Sınavlarda öğrencilere her bir oturum için 100 dakika süre verilirken, her dersten 10’ar soru soruldu. Üç oturum halinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarları, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2026 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Image

AÖL 2.DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevaplarını https://www.meb.gov.tr, https://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek

