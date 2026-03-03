Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının oturum tarihleri ve saat bilgileri, geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları Mart ayında gerçekleştirilecektir. Detaylı sınav tarihleri ve saatleri ise şu şekildedir:

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi, saat 10.00 (Türkiye saati)

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi, saat 14.00 (Türkiye saati)

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar, saat 10.00 (Türkiye saati)

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, AİONET öğrenci giriş üzerinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise AÖL web öğrenci giriş adreslerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilirler.