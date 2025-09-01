Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) sınavları, 23-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sürecine ilişkin açıklama yaparak AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL ek sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Eylül 2025 tarihinden itibaren, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sonuç bilgilerine erişebilecek.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.