Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:46

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:46

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan AÖL 2. dönem sınavları öncesi açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgesi için tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde çıkacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.