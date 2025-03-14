AÖL sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimine göre AÖL sınav giriş belgelerinin çıkacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

AÖL sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:46

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan AÖL 2. dönem sınavları öncesi açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgesi için tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde çıkacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.


Etiketler: #AÖL

İlgili Haberler

2025 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika?

2025 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika?
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvurusu nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler