Yayınlanma: 12.03.2025 - 13:51

Güncelleme: 12.03.2025 - 13:51

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025’e girecek olan ortaokul son sınıf öğrencileri, ÖSYM’nin gelecek yılın sınav takvimini açıklamasının ardından LGS sınav tarihini merak ederek araştırıyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika? İşte, ayrıntılar...

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025’te yapılacağı bildirildi.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçen yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleşen Merkezi Sınav için başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS başvurularının mart ayında başlaması bekleniyor.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.