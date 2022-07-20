AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavı online olacak mı? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:38

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nden eğitimlerini tamamlamak isteyen yurttaşların sayısı ise bir hayli fazla. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavı online olacak mı? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

AÖL sınavlarına katılabilmek için "http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden öğrenci girişi yapılması gerekiyor.

AÖL öğrenci giriş ekranı için tıklayınız.