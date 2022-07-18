18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:21

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı.

Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını nasıl görebileceklerini merak ediyor. Peki, YKS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı.

YKS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS sonuç sorgulaması ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik No ve aday şifresi girilerek veya ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS'in e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifresi ve TC. No ile giriş yapılarak yapılabilir.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

2022 YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih bir gün geri alındı.