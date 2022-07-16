Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınavı kaç dakika sürüyor?

Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:56
Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınavı kaç dakika sürüyor?
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2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına sayılı günler kaldı. Adayların  ön sağlık kontrolünden geçmesinin ardından gözler Bekçilik sınavına çevrildi.

23 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar heyecan ile sınav tarihini bekliyor.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN? 

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında adayların cevaplaması için 100 soru olacak. Soruların 5 cevap seçeneği olacak. Bekçilik sınavı 120 dakika sürecek.


Bekçilik sınavı EGM
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