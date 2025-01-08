Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:04

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:04

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında uygulandı. Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu açıklanma tarihi 2024-2025 MEB takvimi ile netlik kazandı. belirtildi. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 1.dönem sınav duyurusunda AÖL sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarını adaylar, öğrenci T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.