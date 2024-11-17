Ara tatil bitti mi? Okullar ne zaman açılacak?
2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başladı. Peki, Ara tatil bitti mi? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ders temposuna hızla uyum sağlarken ilk ara tatile giriş yaptı. Peki, Ara tatil bitti mi? Okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024’te başladı ve ilk ara tatil sonrası okullar 18 Kasım 2024 Pazartesi (yarın) yeniden açılacak. Öğrenciler, 20 Haziran 2025’te ise yaz tatiline girecekler.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.
MEB TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Etiketler: #ara tatil #okullar ne zaman açılacak
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