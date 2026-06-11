Ara tatillerin kaldırıp kaldırılmayacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ara tatil kalktı mı? Ara tatil önümüzdeki yıl olmayacak mı?

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Bakan Tekin şu açıklamaları yapmıştı:

"Biz çocuklarımızın tatillerin kısmıyoruz. Tam tersine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun devam etmesini sağlayacağız. O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar." dedi.

Bakan Tekin, bu uygulamanın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren başlayıp başlamayacağına henüz karar verilmediğini belirtti.

OKUL KAYITLARINDA KURA DÖNEMİ

Adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin de bilgi veren Tekin, okulun kayıt bölgesindeki öğrencilerin kaydının otomatik yapılacağını açıkladı. Kayıt bölgesi dışından gelmek isteyen öğrencilerin ise okul kontenjanı dolmadıysa elektronik ortamda kurayla alınacağını belirtti.

Tekin, bazı velilerin çocuklarını farklı adreslerde göstererek okul kaydı yaptırmaya çalıştığını, muvafakat belgesiyle yapılan bu başvurulara artık öncelik verilmeyeceğini söyledi.