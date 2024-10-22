Ara tatil seminerleri online mı yapılacak? Öğretmenlerin Kasım seminerleri uzaktan mı olacak?

Geçtiğimiz yıl içerisinde Kasım ayında gerçekleşen ara tatil seminerleri, Bakan Tekin'in açıklamasına göre online olarak gerçekleşmişti. Peki, Ara tatil seminerleri online mı yapılacak? Öğretmenlerin Kasım seminerleri uzaktan mı olacak?

Ara tatil seminerleri online mı yapılacak? Öğretmenlerin Kasım seminerleri uzaktan mı olacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:22

Kasım ayında yapılacak ara tatil seminerleri, için tarih yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım dönemi seminerlerinin geçtiğimiz yıl online olarak gerçekleşmesine karar vermişti. Peki, Ara tatil seminerleri online mı yapılacak? Öğretmenlerin Kasım seminerleri uzaktan mı olacak?

KASIM AYI SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Kasım 2024 seminerleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Seminer sürecine dair açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.


Etiketler: #ara tatil #seminer
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