Arabulucuk sınavı nedir? Arabulucuk sınavı başvuru ücreti ne kadar? Arabulucuk sınavının başvuru koşulları nelerdir?

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:16

ÖSYM, merakla beklenen Arabulucuk sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Sınavın içeriği, ücreti ve şartları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ARABULUCUK SINAVI NEDİR?

Arabulucuk, birçok ülkede kullanılan adıyla “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” (ADR) hukuki işlerin daha kolay yürütülebilmesi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Arabulucu, tarafların her birine tarafsız bir gözle yaklaşarak, durumun mahkemeye gitmeden veyahut mahkeme yönlendirmesiyle çözülebilmesi için uğraşan kişidir.

ARABULUCUK SINAVI NE ZAMAN?

Arabulucuk sınavı, Adalet Bakanlığı tarafından 4 Aralık'ta yapılacak.

ARABULUCUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin sitesinden başvuru klavuzu yayınlanan Arabulucuk Sınavı'na başvurular, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

ARABULUCUK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru süreci 26 Ekim'de sona erecek sınava giriş ücreti 310 lira olarak belirlendi.

ARABULUCULUK SINAVININ BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Türkiye’de yer alan bir hukuk fakültesinden mezun olmak ya da başka bir ülkedeki hukuk fakültesinden mezun olmasına karşılık ülkemizde gerekli denkliği almaya hak kazanmış olmak,

Mesleğinde beş yıldan az olmayacak şekilde kıdeme sahip olmak,

Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak ve öncesinde gerekli eğitimi tamamlamak,

Türk Ceza Kanunu ilgili maddesinde yer alan suçları işlememiş olmak, (Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılı geçecek şekilde ceza almamış olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve anayasal düzenin işleyişine karşı suçları işlememiş olmak. Zimmet, irtikap, kaçakçılık, dolandırıcılık, hırsızlık, rüşvet, yalan tanıklık yapma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işlememiş olmak.)

Terör örgütleriyle herhangi bir şekilde irtibat veyahut iltisak halinde olmamak.

2023 ARABULUCULUK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında bir saat için taraf başına 400, 3 ile 5 kişinin taraf olması haline ise taraf sayısı gözetmeksizin 840 lira arabuluculuk ücreti ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira olacak. Taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1600 lira ödenecek.

Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 480 lira olacak.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 100 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olarak belirlenecek.