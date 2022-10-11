YDUS başvurusu nasıl yapılır? YDUS başvurusu ne zaman bitecek? YDUS başvuru ücreti ne kadar? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)

Önümüzdeki aylarda uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar, başvuru ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır? YDUS başvurusu ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 12:33
YDUS başvurusu nasıl yapılır? YDUS başvurusu ne zaman bitecek? YDUS başvuru ücreti ne kadar? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)
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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başladı. İşte, adayların sınava ve başvuru tarihine dair merak ettiği soruların cevabı....

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Başvuru için tıklayınız.

YDUS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Buna göre; YDUS sınavına başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

YDUS NE ZAMAN? 

2022-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS), 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

YDUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

YDUS başvuru ücreti 570,00 TL olarak açıklandı.


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