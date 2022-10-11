YDUS başvurusu nasıl yapılır? YDUS başvurusu ne zaman bitecek? YDUS başvuru ücreti ne kadar? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)
Önümüzdeki aylarda uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar, başvuru ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır? YDUS başvurusu ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başladı. İşte, adayların sınava ve başvuru tarihine dair merak ettiği soruların cevabı....
YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
YDUS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Buna göre; YDUS sınavına başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
YDUS NE ZAMAN?
2022-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS), 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.
YDUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDUS başvuru ücreti 570,00 TL olarak açıklandı.
İlgili Haberler
- Netflix'te Hobbit serisi ne zaman yayımlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisinin konusu nedir?
- Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
- ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES 3 sınavı ne zaman? ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak?
-
Video Haberler
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı
- Nezaketsiz tavır!
- Yurttaşa 'başörtüsü tartışması' soruldu