Kaymakamlık Sınavı soru kitapçığı açıklandı mı? 2022 Kaymakamlık Sınavı cevap anahtarı nasıl öğrenilir?
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde uygulandı. Sınava giren adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını merak ediyor. Kaymakamlık Sınavı soru kitapçığı açıklandı mı? 2022 Kaymakamlık Sınavı cevap anahtarı nasıl öğrenilir?
Kaymakam Adaylığı Sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam olmak isteyen adaylar bugün gerçekleşen Kaymakamlık Sınavı'ndan ter döktü. Saat 10:00 başlayan sınavda adaylar 100 soru çözdü. Sınava giren adayların soru kitapçığını ve cevap anahtarını merakla bekliyor.
KAYMAKAMLIK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI?
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na ait (2022-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u erişime açıldı.
2022 KAYMAKAMLIK SINAVI CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Ekim 2022 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 26 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacak.
2022-KAYMAKAMLIK SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
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