Araştırma sonuçları yayımlandı: Öğrencilerin yüzde 38'i mesleğini yapmıyor
Araştırmaya göre üniversiteden mezun olan kişilerin yüzde 38’i kendi alanları dışında bir kariyer hedeflediklerini gösterdi.
Uluslararası eğitim platformu Laba Turkey ve NielsenIQ araştırma şirketinin ortak olarak yürütüğü araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, üniversite eğitiminin yaşamın her alanında olumlu etkisi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72. Ancak, lisans eğitiminin daha kolay iş bulmaya yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 62’ye geriliyor. Herhangi bir üniversite bitirenlerin yüzde 38’i ise mezun olduğu alan dışında kariyerlerine devam ediyor.
EĞİTİM SİSTEMİNİN SONUCU
Araştırma sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-Sen Yükseköğretim Temsilcisi Sinan Muşlu, “Türkiye de eğitim sisteminin sınava odaklı olması, eğitime ve öğretmeden çok sınavlara hazırlama gibi bir dönüşüm geçirmesi en önemli sorunlardan biri. Yeteneği keşfedememiş, heyecanını arzusunu yitirmiş gençler tamamen ekonomik gelir odaklı, kapitalizmin yarattığı algıyla itibarı yüksek kariyer arayışına giriyor. Bu durum sürekli yeni arayışların ve zikzakların ortaya çıkmasına yol açıyor” dedi.
Sevdiği işi değil, mecbur kaldığı işi yapan yurttaşların sayısının azımsanamayacağını söyleyen Muşlu, şöyle konuştu: “Piyasacı rekabetçi kapitalist sistem aslında işsizleştirerek ucuz iş gücü yaratma gibi bir politika izliyor. Nitelik kaybetmiş, yalnızca diploma üreten yerlere dönüşmüş akademi ortamı da, milyonlarca işsize iş bulmaya umutlu ve sırada bekleyen işsizler eklemekten başka bir sonuç doğurmayacak.”
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