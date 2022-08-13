Artan okul fiyatlarına karşı eylem yaptılar: 'Verdiğiniz sözleri tutun'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Vakıf üniversiteleri 2022-2023 öğretim yılında ücretlerine yüksek oranda zam yaptı. En çok zam yapan üniversitelerin başında Doğuş Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi geldi. Öğrenciler ve veliler Beykent Üniversitesi’nin Ayazağa yerleşkesinde eylem yaptı. Beykent Üniversitesi öğrencileri adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Yakup Gültekin şunları söyledi:

“2020’ye kadar kayıt olan arkadaşlarımıza öğrenim ücretlerine yıllık zammın yüzde 5’i geçmeyeceği, 2021’de kayıt olan arkadaşlarımıza ise yüzde 10’u geçmeyeceği konusunda sözler verdi. Bu sözler sonucu kayıtlarımızı gerçekleştirdiğimizden dolayı aramızda sözlü bir şekilde hukuki zemini olan bir sözleşme oluştu. Ancak bu hafta itibarıyla başlayan mali kayıtlar sonucu tüm öğrencilere sebep dahi sunulmadan yüzde 100 ile yüzde 300 arasında değişen ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan zamlar yansıtıldı. Bu açık ve net talebimiz karşılık bulmayana dek, ne kitlesel protestomuzdan ne de başvuracağımız tüm hukuki yollardan vazgeçmeyeceğiz.”

16 BİN TL’DEN 54 BİN TL’YE

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan öğrenciler ve veliler kayıt olurken verilen yüzde 5 zam sözünün tutulmadığına dikkat çekti. İç mimarlık bölümü öğrencisi Handan Tarhan, fiyatların geçtiğimiz yıllara oranla karşılanamayacak düzeyde arttığını söyledi.

Tarhan, “Geçen sene 16 bin TL ödedik bu sene 54 bin TL istiyorlar. Geçtiğimiz sene kayıt yenilemeyi, fiyatları temmuz ayının ortasında yapmışlardı. Bu sene yatay geçiş başvuruları kapandıktan sonra açıklandı. Fiyatların bu zamanda açıklanmasının da bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Veli Canan Tarhan ise kayıt olurken verilen yüzde 5 zam sözünün tutulmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Kurumun verdiği sözü tutması gerekir. Kızımın başka bir şehirde okuması ekonomik olarak zorlayacağı için İstanbul’da bir özel üniversiteyi tercih ettik” dedi.

‘ZORUNLU GÜNCELLEME’

Beykent Üniversitesi konuya ilişkin 9 Ağustos’ta bir açıklama yapmıştı. Okulun resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya çapında yaşanan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen olağanüstü ekonomik unsurlar gözlemlenir hale gelmişken üniversitemiz tarafından ücretlerin güncellemesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere hemen her yıl enflasyon yüzde 10 seviyelerinde seyrederken ve bu yıl oluşan olağanüstü artışa rağmen mevcut öğrencilerimiz için ekstra yüzde 15 indirimli olacak şekilde ücretler belirlenmiştir. Söz konusu indirim açıklanan ücretin içerisindedir. Kayıt olduğunuz dönemin tercih burs oranları ise aynen korunmuştur.”

ÖĞRENCİLERDEN ‘ZAM’ PROTESTOSU



Doğuş Üniversitesi öğrencileri de Dudullu yerleşkesinde basın açıklaması yaptı. Zamlar nedeniyle öğrencilerin okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken öğrenci Fevzi Sağlam, şunları söyledi:

“Yapılan zamlar imzaladığımız sözleşmelerin ihlali anlamına gelmektedir. Doğuş Üniversitesi yönetimine sesleniyoruz, biz müşteri değiliz.”

