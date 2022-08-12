Son Dakika: İndirim kısa sürdü, benzine zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (12 Ağustos 2022)
Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından benzine zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.
Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litre fiyatı 23.23 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.05 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litre fiyatı 23.36 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.19 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litre fiyatı 23.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.
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