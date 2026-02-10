Cumhuriyet Gazetesi Logo
ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

10.02.2026 12:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav takvimine göre bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF Bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi çaıklama gelidğinde haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı, 14–15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buna göre sınavın I. oturumu 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da, II. oturumu aynı gün saat 14.00’te yapılacak. III. oturum ise 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 09.30’da uygulanacak.

