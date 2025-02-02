ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi haftalar önce paylaşılmıştı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2024-2025 akademik takvimine göre, bütünleme sınavları şubat ayında yapılacak. Sınav takvimi, ATA AÖF’ün öğrenci bilgi sistemi (OBS) ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.
Etiketler: #Atatürk Üniversitesi #ATA AÖF
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