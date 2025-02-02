TUS/1 başvuruları ne zaman? TUS/1 başvuruları saat kaçta başlayacak?
Tıp eğitimi alan ve doktor olabilme hayaliyle TUS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 TUS başvuru ve sınav takvimine çevirdi. Yayımlanan sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem sınavları için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, TUS/1 başvuruları ne zaman? TUS/1 başvuruları saat kaçta başlayacak?
2025 TUS 1. dönem başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, TUS/1 başvuruları ne zaman? TUS/1 başvuruları saat kaçta başlayacak?
2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların saat 10.00'da başlaması bekleniyor.
2025 TUS SINAV TARİHİ
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
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