ATA AÖF sınav giriş belgeleri bugün erişime açıldı. Öğrenciler ise hem sınav yerleri hem de sınav tarihleri için araştırmaya geçti. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025 ATA AÖF Güz Dönemi sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.

Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATA AÖF Vize sınavları

I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30

II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00

III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00

tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 10 Ocak 2026

II.Oturum 10 Ocak 2026

III.Oturum 11 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.