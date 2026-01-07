Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, final sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF final sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF final sınavı giriş belgelerini almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavları; 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da birinci oturum, aynı gün saat 14.00’te ikinci oturum ve 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 09.30’da üçüncü oturum olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirilecek.