ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF final sınavları ne zaman?

7.01.2026 10:40:00
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi işlemeye devam ediyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF final sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, final sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 ATA AÖF final sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF final sınavı giriş belgelerini almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavları; 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da birinci oturum, aynı gün saat 14.00’te ikinci oturum ve 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 09.30’da üçüncü oturum olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

