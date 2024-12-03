ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınavları ardından sonuçları merak ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:14

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları 30 Kasım-01 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ATA AÖF sonuçları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2024

Ara (Vize) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 04 Aralık 2024 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz.


Etiketler: #ATA AÖF #ne zaman

İlgili Haberler

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 Ocak zammı için asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 Ocak zammı için asgari ücret ne kadar olacak?
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda yayınlanacak?
Spotify Wrapped açıklandı mı? Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak?

Spotify Wrapped açıklandı mı? Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler