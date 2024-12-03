ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınavları ardından sonuçları merak ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları 30 Kasım-01 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ATA AÖF sonuçları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2024
Ara (Vize) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 04 Aralık 2024 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz.
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