2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF sınavları Güz Dönemi sınavları ardından Bahar Dönemi sınavlarına sıra geldi. Peki, ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?026 ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
- I.Oturum 13 Haziran 2026 15:00
- II.Oturum 14 Haziran 2026 09:30
- III.Oturum 14 Haziran 2026 14:00
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
- I.Oturum 25 Temmuz 2026
- II.Oturum 25 Temmuz 2026
- III.Oturum 26 Temmuz 2026