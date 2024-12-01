Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:16

Güncelleme: 01.12.2024 - 09:16

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Peki, ATA AÖF sınavı saat kaçta? ATA AÖF sınavı kaç saat sürecek?

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece güz yarıyılı ATA AÖF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, ATA AÖF vize sınavı 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.

Oturum saatleri ve günü ise şu şekilde:

Oturum: 30 Kasım 2024 Saat 09.30,

Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00,

Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30

ATA AÖF SINAV KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmeyecek.

ATA AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri 26 Kasım'da erişime açıldı.

Adaylar, sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilirler.