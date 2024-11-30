Yayınlanma: 30.11.2024 - 13:11

Güncelleme: 30.11.2024 - 13:11

Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman? Aile destek ödemeleri bu yıl bitecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.