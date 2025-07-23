2024-2025 Eğitim yılının ATA AÖF akademik takvimi yayımlandı. Takvimde yaz okulu kayıt tarihleriyle birlikte sınav tarihi yer aldı. Peki, ATA AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI VE DERSLERİ NE ZAMAN?

Ders Kayıt Tarihleri: 14 Temmuz – 20 Temmuz 2025

Derslerin Başlangıç Tarihi: 21 Temmuz 2025

Derslerin Bitiş Tarihi: 22 Ağustos 2025

ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Yaz Okulu öğretim (materyal) ücreti tüm programlar için 2.400 TL’dir.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.