Atatürk Üniversitesi yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav tarihlerini açıkladı. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihleri açıklandı. Buna göre Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 15 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgeler http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.