ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları için öğrenciler heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçları için tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçtiğimiz senelerdeki takvim göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçları, ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebiliyor. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.