ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1.09.2025 12:28:00
Haber Merkezi
ATA AÖF sınav sonucu için öğrenciler araştırmalarını yoğunlaştırdı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları, 24 Ağustos günü tek oturumda gerçekleştirildi. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları için öğrenciler heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçları için tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçtiğimiz senelerdeki takvim göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçları, ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebiliyor. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

