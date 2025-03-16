Yayınlanma: 16.03.2025 - 18:15

Güncelleme: 16.03.2025 - 18:15

İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF bahar dönemi sınavı tarihi için geri sayım başladı. Peki, AUZEF bahar dönemi ara sınav ne zaman? 2025 AUZEF 2. dönem vize tarihleri

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

ARA SINAV

12 Nisan -13 Nisan 2025

BİTİRME SINAVI

31 Mayıs -1 Haziran 2025

BÜTÜNLEME SINAVI

12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

AUZEF SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir.