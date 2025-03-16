AUZEF bahar dönemi ara sınav ne zaman? 2025 AUZEF 2. dönem vize tarihleri
AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri için bekleyiş devam ediyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer alan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı AUZEF bahar dönemi ara sınavları için giriş belgesi yayınlanması bekleniyor. Peki, AUZEF bahar dönemi ara sınav ne zaman? 2025 AUZEF 2. dönem vize tarihleri
İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF bahar dönemi sınavı tarihi için geri sayım başladı. Peki, AUZEF bahar dönemi ara sınav ne zaman? 2025 AUZEF 2. dönem vize tarihleri
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
ARA SINAV
12 Nisan -13 Nisan 2025
BİTİRME SINAVI
31 Mayıs -1 Haziran 2025
BÜTÜNLEME SINAVI
12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
AUZEF SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.
Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Gece kulubünde büyük facia
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Meclis’teki ‘torba’ ile ‘ek ödeme’ kapısı açılıyor
- İmamoğlu'na memleketinde coşkulu karşılama!