İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimini yayımladı. Peki, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme son tarih ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

AUZEF öğrencilerinin kayıt yenileme süreci 16 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı. Kayıt yenileme işlemleri 1 Mart 2026 tarihinde sona eriyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Bunun için öncelikle referans numaranızı almanız gerekmektedir. Referans numaranızı öğrenmek için https://auzef.istanbul.edu.tr/

adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle otomasyon sistemine giriş yapınız.

Otomasyona giriş yaptıktan sonra AKSİS üzerinden “Harç Bilgileri” bölümüne girerek “Referans Numarası” kısmından numaranıza ulaşabilirsiniz.

Ödeme işlemini, aldığınız referans numarasıyla Halkbank şube veya ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme için aynı sayfada bulunan “Ödeme Yap” butonunu tıklamanız yeterlidir.